Sant'Egidio ringrazia i telespettatori di Primocanale per la loro generosità

GENOVA - La collaborazione tra Primocanale e la Comunità di Sant'Egidio ha ampliato il novero delle persone aiutate per Natale. Andrea Chiappori, responsabile per la Liguria della Comunità, infatti afferma: "Grazie ai telespettatori di Primocanale è stato possibile addirittura aumentare gli aiuti durante il Natale, in un anno in cui le persone bisognose sono raddoppiate".

"Abbiamo preparato 6200 pacchi che hanno raggiunto oltre 17000 persone, mentre grazie all'intervento del Comune e dell'arcidiocesi la funzionalità della mensa è aumentata a 6 giorni settimanali.

"La novità più rilevante è che sono aumentate le persone che hanno deciso di aiutare" - conclude Chiappori - "circa 1500 persone di cui 500 sono arrivate per la prima volta".