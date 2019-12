Carceri, detenuto non rientra alla Spezia: terza evasione in pochi giorni in Liguria dopo un permesso

LA SPEZIA - Un detenuto italiano che deve scontare 19 anni non è rientrato ieri da un permesso premio nel carcere di La Spezia. Lo segnala la Uil Polizia penitenziaria. "E' il terzo in pochi giorni, dopo i due detenuti evasi dal carcere 'Marassi' di Genova", denuncia il segretario regionale del sindacato, Fabio Pagani.

L'evaso dovrebbe scontare un cumulo di pene fino al 2024 per una serie di reati: furto, rapina e lesioni gravi. Secondo Pagani, il parere degli agenti penitenziari non è tenuto abbastanza in considerazione nella valutazione del detenuto, ai fini della concessione di benefici, affidata a un'equipe formata dal direttore del carcere, da un medico, un assistente sociale, uno psicologo e un educatore. "Bisogna investire ancora una volta maggiormente sulla Polizia Penitenziaria", sostiene il sindacalista, "altrimenti saranno resi vani i sacrifici delle donne e degli uomini che indossano la divisa e che ogni giorno rappresentano lo Stato".

Appena qualche ora prima un altra detenuto che aveva ottenuto un permesso premio dal magistrato di Sorveglianza, allo scadere del beneficio non è rientrato nel carcere di Marassi dove era ristretto, facendo perdere le sue tracce. "Tecnicamente si tratta di evasione, e questo non può che avere per lui gravi ripercussioni se non si costituisce al più presto", spiega Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. (CLICCA QUI)