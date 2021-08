Carcere di Marassi, detenuto aggredisce compagno di cella e agente

GENOVA - Aggressione nel carcere di Marassi. Lo denuncia Michele Lorenzo, segretario nazionale del Sappe. Un detenuto si è prima scagliato contro un altro detenuto e poi ha aggredito un agente della polizia penitenziaria.

"Fino a quando in Liguria la polizia penitenziaria deve subire ancora aggressioni?" chiede Lorenzo. "I detenuti evidentemente sono convinti di essere in albergo e non di scontare una pena" "La situazione si è notevolmente aggravata rispetto agli anni precedenti - ricorda Donato Capece, segretario generale del Sappe -. Da quando sempre più carceri hanno introdotto la 'vigilanza dinamica' e il regime penitenziario aperto la violenza è quotidiana e sempre più grave".

Il sindacato sollecita ministero e il capo del Dap a intervenire. "La situazione delle nostre carceri resta allarmante e la realtà è che i nostri poliziotti continuano a essere aggrediti senza ragione. E' necessario intervenire con urgenza".