Capodanno, festeggiamo il 2021 su Primocanale con Genova come protagonista

GENOVA - Quest’anno più che mai il Capodanno sarà su Primocanale: per festeggiare l’arrivo del 2021, questa volta lo si farà tutti sintonizzati in tv sul canale 10 o in streaming sul sito primocanale.it a partire dalle ore 21 con un grande spettacolo che vedrà sul palco ‘virtuale’ del Teatro Carlo Felice oltre 50 artisti liguri. Una serata, quella del 31, che cercherà di ricreare l’atmosfera di Piazza De Ferrari, quella stessa piazza che il 31 dicembre 2019 aveva registrato più di 40 mila presenze.

Come sempre, il Comune di Genova ha pensato ad una serata adatta a tutti i gusti: si alterneranno comici, attori, cantanti, musicisti e gli emergenti rapper e trapper del panorama attuale, nello spettacolo ideato dagli autori Anna Scardovelli e Matteo Monforte. A condurre fino allo scoccare della mezzanotte sarà Serena Garitta assieme al nostro giornalista Matteo Cantile. E il countdown sarà dall’alto di Terrazza Colombo, splendida location nel cielo di Genova, dove il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti faranno gli auguri alla città, come vuole la tradizione, e il brindisi “a distanza” con tutti coloro che seguiranno la serata.

Risate assicurate dalla comicità dei Pirati dei Caruggi (Enrique Balbontin, Andrea Ceccon, Fabrizio Casalino, Alessandro Bianchi) e dai Bruciabaracche (Andrea Di Marco, Andrea Possa, Antonio Ornano, Daniele Raco, Daniele Ronchetti, Enzo Paci, Marco Rinaldi, Andrea Carlini). Ma poi la musica con Alberto Bof, Andrea Cardinale, Emanuele Dabbono, Beppe Gambetta, Leo Gassmann, Gnu Quartet, Gruppo Spontaneo Trallallero, Rita Longordo, Tommaso Perazzo, Claudio Pozzani e l’Orchestra del Teatro Carlo Felice. E per i più giovani Alfa, Anna, Bresh, Disme, Eames, Gorka, Guesan, Izi, Jerry, Kuruk, Scar Lil, Olly, Radici Urbane, Sayf, Sela e Akil. Per il pubblico più sportivo, invece, ci sarà l’esibizione delle due tenniste di Savona Carola Pessina e Vittoria Oliveri, diventate celebri durante il lockdown per la partita a tennis sui tetti di Finale Ligure. E protagonista sarà Genova con i suoi luoghi più belli e caratteristici.