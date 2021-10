Caos autostrade, un'altra giornata di cantieri e incidenti: coda sulle direttrici liguri

GENOVA - Viaggiare in Liguria è un'Odissea anche di notte. Se oramai si è fatta l'abitudine allo slalom tra i cantieri e alle quattro frecce perché dietro una curva c'è coda per un restringimento di carreggiata, di notte ci si mettono anche le chiusure di intere tratte autostradali. E così rientrare a mezzanotte da Milano verso Genova diventa un vero e proprio calvario.

La situazione non migliora di mattina: quasi ogni giornata inizia con un incidente: oggi è stata la volta della tragica A10, dove un tir ha perso una parte della trasmissione mentre transitava tra Pra' e Arenzano, che è rotolata per molti metri colpendo almeno 7 vetture. Momenti di paura per le macchine che transitavano in quel tratto ma, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

A causa dell'incidente si sono create delle code che si sono risolte poco dopo, ma sono subito state rimpiazzate da quelle causate dalla disseminazione di cantieri sulle direttrici liguri.

Alle 16 la situazione è questa: sulla A10 coda di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori in direzione Ventimiglia.

Anche la A26 ha causato dei disagi per gli automobilisti con 4 km di coda tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori verso Genova Voltri.

Sulla A7 coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia per lavori. Coda di 2 km tra Chiavari e Rapallo per lavori sulla A12 in direzione Genova, con altri 3 km tra Rapallo e Chiavari sempre per colpa dei cantieri in direzione Rosignano.