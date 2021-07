Caos autostrade, situazione critica su ogni tratto da est a ovest: A10 la più colpita

GENOVA - Dopo la morsa che ha attanagliato le autostrade della Liguria già nella mattinata di oggi, continuano le code su tutti i tratti dal Ponente al Levante ligure. Oltre al disagio causato dai lavori, ci si mettono anche i singoli episodi con la presenza di veicoli in avaria e incidenti che non hanno comunque causato gravi conseguenze. Dalla mattina al tardo pomeriggio la musica non cambia, code, disagi e ore perse fermi n autostrada. Un danno per liguri, operatori commerciali e turisti.

Un incidente verso le ore 17 nella zona di Multedo, a Genova Pegli, ha causato rallentamenti sulla viabilità ordinaria e conseguentemente anche nelle procedure per l'uscita dal casello di Genova Pegli. L'incidente ha coinvolto un'autovettura ed uno scooter, che si sono scontrati sulla strada. Intervenuto sul posto, l'automedica del 118 ha trasportato l'autista dello scooter in codice giallo all'ospedale Galliera di Genova, mentre la signora a bordo dell'automobile è stata trasportata a Voltri, ma lamentava solamente qualche escoriazione.

Aggiornamento ore 19

Sulla A7: Coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

Sulla A10: Coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Sulla A10: Coda in uscita a Genova Pegli provenendo da Genova per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria.

Sulla A10: Coda di 2 km tra Genova Aeroporto e Genova Pegli per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria.

Sulla A10: Coda di 2 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori.

Sulla A10: Coda di 4 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

Sulla A26: Coda di 1 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Sulla A26: Coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Aggiornamento ore 17.30

Sulla A10 coda di 4 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori

Sulla A10 coda di 2 km tra Savona ed Albisola in direzione Genova per lavori

Sulla A10 coda di 5 km tra Genova Pra' e Genova Aeroporto per veicolo in avaria

Sulla A10 coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori

Sulla A10 coda tra Genova Pra' e Bivio A10/A26 Trafori per lavori

Sulla A10 coda di 3 km tra Genova Aeroporto e Genova Pegli per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria

Coda in uscita dal casello di Pegli provenendo da Genova per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria. Sulla A26 coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavor

Sulla A26 coda di 3 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

Sulla A7 coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

Sulla A7 coda di 1 km tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori

Aggiornamento ore 15.20

Sulla A10 coda di 4 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori

Sulla A26 coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori

Sulla A26 coda di 3 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

Sulla A7 coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

Sulla A7 coda di 1 km tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori

Aggiornamento ore 13,20

Sulla A10 coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

Sulla A26 coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori

Coda di 4 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

Sulla A10 coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori

Sulla A12 ci sono 2 km di coda tra Recco e Chiavari per lavori.

Aggiornamento ore 12

Tratto riaperto alle ore 12 sulla A10 tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori in direzione Genova. Rimangono 4km di coda tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per un altro incidente.

Coda di 1 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per incidente. Un ferito non grave

Sulla A7 coda di 3 km da Bolzaneto e Busalla per lavori in direzione Milano

1 km di coda tra Busalla e Ronco Scrivia, sempre in direzione Milano e sempre per lavori

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Genova è 1 km di coda tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori

Coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori

Sulla A12 ci sono 2 km di coda tra Recco e Chiavari per lavori.

Aggiornamento ore 11,10

Tratto chiuso verso le 10:50 sulla A10 tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori in direzione Genova per un veicolo, un furgone, in fiamme. L'entrata consigliata verso Genova è Genova Pra' Il traffico è bloccato con 4 km di coda, uscita obbligatoria ad Arenzano e attraverso la viabilità ordinaria bisogna rientrare a Genova Pra'. Sul posto sono presenti la polizia stradale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici

Il furgone in fiamme avrebbe preso fuoco per un problema al motore. L'incendio è sotto controllo e non avrebbe creato problemi con il carico del furgone: bombole d'ossigeno

La situazione alle ore 9,30

Coda di 1 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per incidente. Un ferito non grave

Sulla A7 coda di 5 km da Bolzaneto verso Milano

Sulla A26 Voltri-Gravellona in direzione Genova coda di 4 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

Sulla A10 Genova-Savona in direzione Ventimiglia sono 2 i chillometri di coda tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori