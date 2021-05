Caos Autostrade, riaprono i cantieri e ricominciano le code in A7, A10, A12

GENOVA - Lunedì mattina, ricominciano le code sul nodo autostradale ligure: alle sette di mattina c'è coda in A12 Genova-Rosignano marittimo in direzione: Genova tra Recco e Genova Nervi per lavori e ancora si segnala coda in A26 Voltri-Gravellona Toce (direzione: Genova Voltri) tra Ovada e Masone sempre a causa dei lavori.

Ma alle otto il traffico è già peggiorato e la presenza dei cantieri colpisce ancora: sulla Serravalle tra Genova Bolzaneto e Busalla gli automobilisti sono fermi a causa dei lavori; coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori e ancora coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Sia a Levante sia a Ponente c'è coda: in A12 Genova-Rosignano marittimo 3 km tra Rapallo e Genova Nervi per lavori alle ore 8, sulla A10 Genova-Savona-ventimiglia 2 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori e ancora 2 chilometri tra Albisola e il bivio della complanare Savona per lavori.

Se il weekend di stop di alcuni dei cantieri autostradali liguri ha potuto far respirare la rete e permettere a chi è arrivato in Liguria o a chi ha scelto di spostarsi sul territorio un ritorno a casa quasi indolore (con i flussi di traffico consueti, ovvero code per i ritorni dalle riviere), da oggi tutto ricomincia come prima: il traffico è sostenuto e i rallentamenti coinvolgono diversi punti della viabilità ligure.