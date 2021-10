Caos Autostrade, nuove code sparse sulle tratte liguri

GENOVA - Code intense anche nel pomeriggio di oggi in Liguria dopo un'altra mattinata difficile riguardo il capitolo della viabilità. Dalle prime luci di oggi si erano registrati infatti fino a 13 chilometri sulla A26 Voltri-Gravellona Toce a causa dei cantieri e di alcuni materiali dispersi sulla tratta in direzione Nord.

Dopo una prima situazione di assestamento nelle ore post-pranzo, dall e ore 15 circa si sono venute a creare nuove code spalmate un po' su tutti i tratti autostradali.

ORE 18 - Sulla A10 coda di 1 km fra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori

Sulla A7 ci sono 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori in direzione Milano. Coda di 4 km tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova per lavori.

Sulla A12 coda di 3 km fra Rapallo e Chiavari in direzione Rosignano per lavori

Sulla A26 coda di 3 km fra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri; 3 km in direzione opposta fra Voltri e Masone per lavori

Coda di 3 km tra Ronco Scrivia e busalla in direzione Genova per lavori; 4 km anche tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova per un veicolo in avaria. Coda in uscita a Ronco Scrivia provenendo da Milano per traffico intenso

