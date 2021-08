Caos autostrade, lunedì nero in Liguria a causa dei cantieri

GENOVA - Inizia la settimana con nuovi disagi sulla rete autostradale ligure: i cantieri sulla A7 creano lunghe code - alle 9 erano già 4 i chilometri da Bolzaneto verso Milano - mentre sulla A12 riaprono i cantieri e le previsioni non sono rosee, in una giornata di ritorno al lavoro dopo le vacanze per molti liguri. Sempre sulla A7, un rimorchio perde il carico e crea ulteriori incolonnamenti poco sopra Ronco Scrivia. Ma la situazione si aggrava e alle 10 l'autostrada è bloccata tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. Mentre sul nodo genovese della A10 il traffico è intenso già dall'alba.

AGGIORNAMENTO ORE 10

Coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso

Coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso

Coda di 4 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

Coda di 5 km tra Busalla e Isola del Cantone per incidente

Proprio da oggi 30 agosto è stato ripristinato sulla A12 il cantiere tra Chiavari e Rapallo per i lavori sulla galleria San Bartolomeo in direzione Genova. Nel tratto interessato dal cantiere è previsto uno scambio di carreggiata. Tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno ricominciano oggi i lavori nella galleria della Maddalena con scambio di carreggiata. Sempre sulla A12 al via da questo lunedì anche il cantiere per la galleria Rialto.

Nel frattempo non mancano le chiusure notturne che interessano tutte le principali autostrade liguri. Lavori nella gallerie, montaggio barriere di sicurezza e trasporti eccezionali. (LEGGI QUI)

La situazione alle ore 9,30

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Milano coda di 4 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori e coda di 1 km tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone a causa di perdita carico da rimorchio di mezzo pesante.

Sulla A10 genova-Savona-ventimiglia in direzione Genova coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso, mentre in direzione Ventimiglia coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A26 Trafori per veicolo in avaria.