Autostrade: da lunedì riecco i cantieri h24, scambi di carreggiata e chiusure notturne

GENOVA - Terminato il G20 e concluso il fine settimana ecco che in Liguria tornano i cantieri lungo le autostrade. Si riparte con un lunedì che rischia di essere di caos. La maggior parte delle attività è pronta ormai a ripartire ma ci saranno nuovamente cantieri e scambi di carreggiata.

Da lunedì 30 agosto verrà ripristinato sulla A12 il cantiere sulla tra Chiavari e Rapallo per i lavori sulla galleria San Bartolomeo in direzione Genova. Attivato lunedì scorso è stato rapidamente smantellato per per il G20 di Santa Margherita (Leggi qui). Resterà attivo fino a venerdì prossimo quando verrà nuovamente smontato per far trascorrere il fine settimana. Nel tratto interessato dal cantiere verrà impostato uno scambio di carreggiata.

Stessa cosa ma in direzione opposto sempre nel tratto tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno per i lavori che riguarderanno la galleria Della Maddalena. Anche qui ci sarà uno scambio di carreggiata. Sempre sulla A12 al via da questo lunedì anche il cantiere per la galleria Rialto. Già in corso dalla settimana prossima il cantiere in A10 per la galleria Ranco.

Nel frattempo non mancano le chiusure notturne che interessano tutte le principali autostrade liguri. Lavori nella gallerie, montaggio barriere di sicurezza e trasporti eccezionali.

In A7 chiusura notturna dalle 22 alle 6 per tre notti consecutive a partire da mercoledì 1 agosto per il casello di Ronco Scrivia per chi arriva da Nord per consentire degli interventi relativi alle barriere di sicurezza.

In A10 già nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 agosto dalle ore 23 alle 6 chiusura della stazione di Celle Ligure in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova, nei seguenti giorni e orari:

Sulla A10 per consentire i lavori di manutenzione della galleria "Di Pra" in orario notturno, chiuso il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra', verso Savona nelle quattro notti consecutive di lunedì 30, martedì 31 agosto, mercoledì 1 e giovedì 2 settembre, con orario 21,30-5,30. Chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra' prevista anche nel fine settimana dalle ore 22 di venerdì 3 settembre alle ore 8,30 di sabato 4 settembre.

Sempre in A10 tratto chiuso tra il bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola dalla mezzanotte alle ore 05 di mercoledì 1 settembre per il transito di un trasporto eccezionale.

Sulla A12 per consentire l'attività di ispezione e manutenzione delle gallerie dalle 22 di lunedì 30 alle 6 di martedì 31 agosto, chiuso il tratto compreso tra Recco e Rapallo, verso La Spezia. Sempre in A12 chiuso dalle 22 di martedì 31 agosto alle 6 di mercoledì 1 settembre, l'allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, verso Genova. Chi proviene da Levante, verrà deviato sulla A7 dove potrà uscire ed eventualmente rientrare alla stazione di Genova Bolzaneto.

Sulla A26 tratto chiuso tra il bivio A26/Diramaz. A7 e Masone dalle ore 21 alle ore 06 dal lunedì 30 a martedì 31 agosto per il transito di un trasporto eccezionale.

Sempre in A26 tratto chiuso tra Masone e il bivio con la A10 dalle ore 22 di lunedì 30 agosto alle 6 di martedì 31 agosto sempre per il transito di un trasporto eccezionale.

Infine tratto chiuso tra Genova Voltri e Ovada in direzione Nord sulla A26 dalle ore 22 di martedì 31 agosto alle ore 06 di mercoledì 1 settembre per lavori.