Caos autostrade, il 'bello' deve ancora venire: A10 chiusa nel weekend

GENOVA - Il disastro sulle autostrade della Liguria, che come su Primocanale scriviamo da giorni ‘rovinano la nostra regione’, non accenna ad arrestarsi.

Autostrade per l’Italia ha già pianificato, comunicandolo con una nota inviata a prefettura, polizia di stato, comune, città metropolitana e Anas a firma del direttore del I tronco Mirko Nanni, una nuova serie di chiusure che potrebbero paralizzare il traffico nel corso del prossimo weekend.

Osservata speciale sarà ancora una volta l’autostrada A10, sulla quale questa mattina si sono registrati fino a 17 km di coda: il tratto tra i caselli Aeroporto e Pra’, infatti, sarà nuovamente chiuso nelle notti di giovedì, sabato e domenica prossimi.

Come già accaduto stamattina la chiusura potrebbe protrarsi anche alle ore diurne: “Per tali tratti – mette le mani avanti autostrade – qualora l’ispezione notturna emerga la necessità di interventi tali da condizionare la riapertura delle gallerie ispezionate, la condizione di uscita obbligatoria verrebbe mantenuta in essere fino alla risoluzione della problematica riscontrata”. Tradotto: non è detto che la circolazione venga ripristinata nella sua regolarità alle prime luci dell’alba.

Potete immaginare cosa succederebbe nel nodo di Genova e sulle strade urbane se questo sabato, con la circolazione turistica a pieno regime diretta verso il ponente, la A10 fosse nuovamente chiusa? Autostrade per l’Italia se la cava con una comunicazione scritta, gli automobilisti intrappolati e la regione colpita duramente al cuore della sua economia, ringraziano sentitamente.