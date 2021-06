Caos autostrade, guasto in galleria a Pra' ed è tilt del traffico. Code in tutta la Liguria

GENOVA - Non riapre il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra' alle ore 5,30 come stabilito nei programmi di Autostrade e il traffico va in tilt: la causa è il guasto alla piattaforma di elevazione per le ispezioni in galleria. Solo dopo le 7 di mattina sulla A10 il tratto viene riaperto, ma la coda è già di 5 chilometri in direzione ponente alle 6 di mattina, che diventano 9 due ore dopo.

Si apre così una nuova mattinata di code e disagi sulle autostrade liguri che oltre alla direttrice che porta verso Ventimiglia non risparmia nemmeno la A12 a levante, la A26 verso Gravellona Toce e la A7 che collega la Liguria a Milano.

La situazione del traffico alle ore 10.00

Coda tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto per veicolo in avaria.

Sulla A10 coda di 6 km tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

Coda di 1 km tra Genova Pra' e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

Coda di 3 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori.

Sulla A12 coda di 2 km tra Genova Nervi e Recco per lavori.

Sulla A26 coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori e coda di 4 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

La situazione del traffico alle ore 8,00

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia coda di 8 km tra Genova Aeroporto e Genova Pra' per lavori e per la mancata riapertura del tratto.

Sulla A26 Voltri-Gravellona Toce direzione Genova coda di 9 km tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Sulla A7 Milano-Serravalle direzione Milano coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

Sulla A12 Genova-Rosignano coda di 1 km tra Recco e Genova Nervi e coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori.