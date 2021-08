Caos Autostrade, di nuovo code in Liguria: traffico intenso in A7, A10 e A26

All'indomani di una situazione modestamente stabile nella giornata di ieri, le autostrade liguri riprendono a creare problemi di viabilità nella nostra regione. In particolare nelle ultime ore si sono registrati disagi sulla A7, sulla A10 e sulla A26 dove si sono venute a creare code notevoli sia in direzione Levante sia in direzione Ponente.

ORE 12:

Sulla A7 Coda di 2 km fra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia in direzione Milano per lavori

Sulla A10 Coda fra Arenzano e Voltri in direzione Genova per un veicolo in avaria

Sulla A10 coda fra Genova Pra' e Bivio A10/A26 Trafori in direzione

Ventimiglia per veicolo in avaria

Sulla A10 Coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso

Sulla A12 coda di 1 km fra il Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione Gravellona Toce per veicolo in avaria