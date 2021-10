Caos autostrade, cantieri e incidenti in Liguria. Tilt sull'Aurelia a levante

GENOVA - Alle sette di mattina un incidente sulla A12 in area di cantiere apre il valzer delle code e dei disagi per gli automobilisti della Liguria: fino a tre chilometri tra Chiavari e Rapallo, dove è presente un restringimento di carreggiata e uno scambio, per via di un'auto cappottata sulla corsia di sorpasso. Un incidente autonomo presto risolto, ma i cantieri in quella stessa area non risparmiano le lunghe code per chi si muove verso Genova.

Dalle prime ore del giorno critica la situazione sulla A26: qui è il tratto da Predosa a scendere verso Ovada, e dunque in direzione Genova Voltri, a creare fino a sei chilometri di code a causa dei cantieri.

A Ponente, tra Celle Ligure e Savona, in direzione Ventimiglia, la coda inizia di primo mattino in area di cantiere con due chilometri di code.

Disagi e auto incolonnate da Bogliasco a Genova Nervi sulla via Aurelia e su via Donato Somma: le code alle 8 di mattina partono già dal rettilineo tra Pieve e Bogliasco e arrivano fino in corso Europa. Il meteo e il nuovo semaforo che regola il traffico in uscita da Nervi, all'altezza di via Campostano, sono tra le cause delgli incolonnamenti.

In città a Genova traffico intenso a Sampierdarena: un tamponamento tra due auto alle ore 8,30 circa all'uscita della strada Sopraelevata di via di Francia, direzione ponente, ha causato lunghe code sulla Aldo Moro da levante.