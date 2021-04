Caos Autostrade, Botta (Spediporto): "Chiediamo ristoro per i continui disagi"

GENOVA - "Ci troviamo a commentare ormai ogni giorno i gravissimi disagi che hanno colpito e continuano a colpire Genova, la Liguria, il suo territorio, le attività produttive, quelle portuali e a breve quelle turistiche", è scoraggiato come tantissimi liguri e non solo Giampaolo Botta, direttore generale Spediporto, nel suo intervento a Primocanale. "Il quadro è complicato: la programmazione dei lavori e dei cantieri ha subito una accelerazione ed è evidente che soffriremo molto ancora per qualche settimana, poi andrà a ridursi nel periodo estivo per riprendere in maniera importante a settembre".

La richiesta è quella di un giusto ristoro per i disagi continui e quotidiani, per la logistica e non solo: "Chiediamo che venga riconosciuto al mondo della logistica, trasporto, spedizioni, terminal e a tutta la città un giusto ristoro per i disagi quotidiani che le persone vivono e che non possono essere compensati semplicemente rendendo gratuite le tratte autostradali", commenta Botta.