"Dovete vergognarvi!" La rabbia di Mancini sui social per le chiusure autostradali

GENOVA - Nel disastro autostrade in Liguria è rimasto incastrato anche il CT della Nazionale di calcio Roberto Mancini. Che ha subito dimenticato le gioie della vittoria contro la Lituania e ha affidato ai social network la sua rabbia. In una storia pubblicata sul suo profilo di Instagram urla alla vergogna per la concessionaria autostradale con tanto di tag al profilo ufficiale di Autostrade per l'Italia.

"Queste sono le autostrade italiane. Arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi l'autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi ma in tanti dovete vergognarvi. VERGOGNA": sopra la foto in notturna della chiusura autostradale scattata dalla sua auto Mancini scrive proprio questo messaggio.

Mancini è in viaggio da Milano verso la Liguria, è notte e quando le ultime curve portano quasi a vedere il mare scopre l'amara sorpresa. Lo svincolo autostradale per immettersi sulla A26 è chiuso, ci sono una serie di chiusure programmate sulla A26, lo segnala il bollettino sul sito, ma nei pannelli luminosi autostradali nessuna evidenza.

E così anche il commissario tecnico che tanti anni della sua vita ha passato in Liguria si abbandona al nervoso e alla rabbia per la situazione delle autostrade ed entra nel loop dei tanti automobilisti liguri che ogni giorno devono affrontare un viaggio in autostrada.

