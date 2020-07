Cantieri, rientro e chiusure notturne: altra domenica da bollino rosso sulle autostrade

GENOVA - Altra domenica da bollino rosso sulle autostrade della Liguria a cause dei tanti cantieri sparsi su tutta la rete. Complice la giornata di sole e la presenza dei turisti che hanno scelto le bellezze della Liguria per trascorrere la giornata di festa situazione traffico sotto monitoraggio già dalle prime ore del mattino. Atteso in serata il rientro verso Piemonte e Lombardia con traffico intenso e code.

Sono chiuse in modalità continuativa: sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pegli in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona; sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pra’ in entrata verso Genova; sulla A12 Genova-Sestri la stazione di Rapallo in entrata verso Livorno.

LE CHIUSURE NOTTURNE TRA DOMENICA 26 E LUNEDI' 27 LUGLIO:

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante sia verso Milano che verso Genova. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Milano, dovrà percorrere la viabilità ordinaria fino alla stazione di Bolzaneto, da cui entrare in A7 in direzione Milano. Chi è diretto in A12 dovrà raggiungere, tramite la viabilità ordinaria, le stazioni di Genova est o Genova Nervi, sulla stessa A12 e proseguire in direzione Livorno. Percorsi inversi per chi da Milano o dalla A12 è diretto a Genova.

Si segnala che, dalle 2:00 alle 4:00, in direzione di Genova, sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e l’allacciamento con la A12, data la concomitante chiusura del tratto di A12 compreso tra l’allacciamento con la A7 e Genova Nervi, nelle stesse fasce orarie durante le quali non sarà possibile, quindi, utilizzare come alternativa l’entrata della stazione di Genova est verso Livorno.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 00:00-2:00, del tratto compreso tra Genova Nervi e Recco, verso Livorno. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A12 alla stazione Recco;

-chiusura, con orario 2:00-4:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova e Genova Nervi, verso Livorno. Chi da Milano è diretto verso Livorno dovrà uscire sulla A7 alla stazione di Bolzaneto e tramite la viabilità ordinaria raggiungere la stazione di Genova Nervi da cui entrare in A12.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra la Diramazione Predosa Bettole e Masone, verso Genova. In alternativa, chi da Alessandria è diretto a Genova, verrà deviato sulla Diramazione Predosa Bettole dove potrà uscire a Novi Ligure e tramite la SP456 del Turchino raggiungere Genova. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che da Alessandria sono diretti verso Genova, si consiglia di procedere fino alla A7 tramite cui raggiungere il capoluogo ligure.