Cantieri e chiusure, code e ancora disagi nelle autostrade attorno a Genova

GENOVA - Ancora un lunedì mattina di code e forti disagi per chi si muove attorno al nodo autostradale genovese. Sitruazione figlia dei tanti cantieri presenti lungo le principali autostrade della Liguria, dalla A12 alla A26, dalla A7 alla A10, nessuna esclusa. Primocanale ha seguito con le sue troupe nel territorio in diretta il primo difficile weekend dopo la riapertura dei confini regionali con le code che hanno interessato le autostrade liguri (LEGGI QUI) .

Lunedì mattina sulla A12 coda di 2 km tra Rapallo e Recco per lavori. Sempre sulla A12 tra il bivio per la A7 Milano-Genova e Genova Est sempre per lavori. In A10 coda tra il bivio per la A26 e Arenzano, ancora una volta per lavori. E sempre per lo stesso motivo traffico intenso in A7 dal bivio per la A12 verso Genova Bolzaneto.

Riaperta intanto la galleria Rivarolo III e di conseguenza l'allacciamento tra la A7 e la A12 che ora è percorribile. Il tratto era chiuso dallo scorso 26 maggio quando le ispezioni portate avanti da Placido Migliorino incaricato dal ministero dei Trasporti evidenziarono la necessità di ulteriori approfondimenti sullo stato della galleria. Resta invece chiusa fino a data da destinarsi la galleria gemella, la Rivarolo II, che di fatto impedisce per chi arriva dalla A12 di uscire a Genova Ovest. In A26 si aspetta la data del 15 giugno per vedere la riapertura della galleria Bertè chiusa dal 30 dicembre quando una parte della volta all'improvviso si staccò solo fortunartamente senza colpire i mezzi in transito in quel momento.