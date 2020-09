Cancro al seno, Airc in barca a vela per finanziare una borsa per un ricercatore

GENOVA - In barca a vela per sostenere la ricerca contro il tumore al seno. Così Airc sbarca al Porto Antico a bordo di Aspra, in occasione di una speciale regata che si intitola "Nastro Rosa", proprio come il progetto della fondazione. Fino al 5 settembre sarà possibile partecipare a delle escursioni al largo di Genova, divertirsi e al tempo stesso raccogliere fondi assieme alle Falchette, uno speciale equipaggio tutto al femminile e nato per iniziative di questo genere. "Ogni anno raccogliamo fondi per finanziare una borsa per un ricercatore o una ricercatrice italiana affinché si dedichi a studiare il cancro al seno e resti in Italia", spiega Lucia Pozzo, una delle Falchette Airc.

Un obbiettivo nobile che coniuga sport e solidarietà. Proprio per questo sarà solo il primo degli appuntamenti, dato che il 23 ottobre ci sarà il primo trofeo di golf a Rapallo sempre 'rosa'. "Crediamo che lo sport sia un campo di gioco importante, perché promuove la salute e il benessere, oltre a mettere insieme le persone", commenta Sabina Alzona, segretario esecutivo del Comitato Liguria. "Tutto quello che promuoviamo anche noi come associazione. Ci fa piacere essere charity partner di questo campionato di vela offshore e speriamo in futuro di rinsaldare nuove e altre collaborazioni di questo genere".

Il tutto sempre con la voglia di mettersi in gioco e godersi l'esperienza, in pieno spirito con le iniziative Airc. "Il tumore è una cosa molto brutta, ma se uno cerca di affrontare la vita con ottimismo e positività purtroppo non guarisce, ma trova la forza per combattere e uscirne", conclude Lucia Pozzo. Così per sostenere questo progetto, l’appuntamento è al Porto Antico: per prenotarsi contattare il numero + 39 346 3200620 oppure direttamente presso lo stand della Fondazione Airc al “Villaggio di regata” allestito al Porto Antico tra le 10 e le 18:30.