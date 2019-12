Calendario rally 2020, la Liguria sogna un campionato tutto suo

GENOVA - Finalmente i rally in Liguria aumentano. C'è un grande entusiasmo facilmente percepibile intorno a team, piloti e appassionati che aspettano impazienti l'arrivo del 2020. La conferma arriva dal calendario, ormai ufficiale, con tutte le gare che si disputeranno in Liguria. E grazie alla collaborazione tra tutti gli organizzatori, le gare saranno anche ben ripartite nel corso dell'anno.

A segnare l'apertura ufficiale della stagione ancora una volta ci pensa la Ronde della Val Merula nel primo fine settimana di febbraio. Nel calendario rallistico ligure entra come novità il Rally delle Palme. Partirà da Bordighera il 4 aprile è sarà abbinato al Rally di Sanremo Storico che nel 2020 sarà valido come prova di Campionato europeo di categoria.

Il 'Sanremo' quindi torna a sdoppiarsi visto che la gara valida per il Campionato italiano Rally si correrà invece il 26 e 27 settembre. Al Rallye di Sanremo sarà abbinata la Coppa Italia Leggenda e sarà preceduto il 28 giugno dal Rally del Gofo dei poeti.

Il Rally della Lanterna si sposta al 5 settembre, il Rally dei Monti Savonesi Storico è stato inserito il 15 ottobre in calendario. Per concludere la stagione rallistica in Liguria, torna un nome conosciuto e asseste per troppo tempo dall'ambiente motoristico: la Ronde delle Valli Imperiesi, con partenza da Imperia e prevista a metà novembre.

Il calendario riflette una visione comune tra gli organizzatori che lascia intravedere all'orizzonte una sorpresa. Si parla ormai da tempo della necessità di creare un campionato ligure rally, sia per piloti che per navigatori, riconosciuto dalla Csai e dai vertici Aci. Un calendario cosi 'ben posizionato' potrebbe essere il viatico per un nuovo challenge sulle strade che rappresentano tuttora l'università del rallismo internazionale.