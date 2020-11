Cagliari-Sampdoria 3-0 LIVE

GENOVA - Ranieri contro Di Francesco, incrocio tra passati quello che va in scena alla Sardegna Arena tra Cagliari e Sampdoria. La carriere dell'attuale mister blucerchiato partì proprio dall'Isola con una doppia promozione dalla C alla A e una salvezza in rimonta. certamente non roseo il passato dell'attuale allenatore del Cagliari che sulla panchina della Samp si è seduto appena sette volte racimolando una vittoria e sei ko.

GLI SCHIERAMENTI - Ranieri che deve fare a meno di Gabbiadini e Keità Baldè si affida al consueto 4-4-2. Audero in porta, difesa composta da bereszynski, Yoshida, Tonelli e Augello. A centrocampo sugli esterni Candreva e Jankto, in mezzo Thorsby ed Ekdal, in avanti Ramirez in appoggio a Quagliarella. rispondono i sardi con un 4-2-3-1 con Cragno tra i pali, Zappa, Walukiewicz, Godin e Lykogiannis in difesa, Marin e Rog mediani bassi, Ounas, Joao Pedro e Nandez ad agire sulla trequarti con Simeone unica punta.

PRIMO TEMPO - I primi cinque minuti sono soporiferi con le formazioni che si studiano senza sviluppare azioni che possano mettere in difficoltà le rispettive retroguardie. Trema la traversa di Audero al 6' quando il brasiliano Joao Pedro salta e colpisce di testa centrando il legno. Maggior possesso palla per i blucerchiati di Ranieri più attendisti gli isolani. Una punizione di Quagliarella da buona posizione si spegne sulla barriera. E' il 16' e la partita fatica a decollare. Ci prova Ekdal sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma la sfera smorzata arriva lenta tra le mani del portiere dei padroni di casa. Gioco frazionato dai tanti falli. Poi Tonelli sbaglia un appoggio per Audero, si avventa Joao Pedro e Augello lo ferma con le cattive. Ayroldi lo ammonisce ma dopo il controllo var decide per l'espulsione. Al 40' Samp in dieci. Ranieri cambia subito, fuori Ramirez e dentro Damsgaard con il 4-4-2 che si trasforma in 4-4-1. Dopo tre minuti di recupero squadre negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO - Nessun cambio all'intervallo per Ranieri mentre Di Francesco fa entrare Sottil, esce Marin con una squadra più votata all'attacco. Pronti via e Tonelli atterra Joao Pedro, è calcio di rigore e lo stesso brasiliano trasforma battendo Audero. Al 48' Cagliari-Sampdoria 1-0. I sardi premono per la Samp si difende, ci prova Ounas per i padroni di casa senza inquadrare lo specchio, poi è la volta di Jankto che prima aveva seminato il panico nella metà campo rossoblù, il centrocampista conlude fuori. Poi è ancora Joao Pedro che si vede un tiro murato al termine di un'azione tutta in velocità. Sottil sale in cattedra ma Audero salva la porta con una parata di piedi tenedo i suoi in partita. Ma i dieci di Ranieri soffrono e al 69' arriva il raddoppio dei padroni di casa. Assist di simeone all'uruguaiano Nandez che con una finta si è liberato dei difensori blucerchiati e ha battuto Audero per il 2-0 Cagliari.

IL TABELLINO

CAGLIARI 2

SAMPDORIA 0

GOL: 48' Joao Pedro su rigore, 69' Nandez

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin (46' Sottil), Rog; Ounas, Joao Pedro, Nandez; Simeone. All. Di Francesco.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez (43' Damsgaard), Quagliarella. All. Ranieri

Arbitro Ayroldi di Molfetta, al Var ci sarà Manganiello e al avar Lo Cicero

NOTE: espulso Augello. Ammonito Tonelli.