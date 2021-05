Balletti, can-can e goliardia: a Liguria Ancheu la storia della Baistrocchi

GENOVA - Sarà una puntata speciale, quella di Liguria Ancheu del 28 maggio: una serata dedicata alla storia della Compagnia Mario Baistrocchi, un pezzo di genovesità.

All'interno del format, che vanta la presenza fissa del professor Franco Bampi, infatti, saranno ripercorsi i momenti più significativi di un percorso che ha regalato momenti felici e tanta solidarietà. Il tutto attraverso filmati, protagonisti e intramezzi in diretta.

"Un momento importante specie in questa stagione dove la Bai ha dovuto fermarsi, come il resto delle rappresentazioni teatrali, a causa del Covid. Ringraziamo Primocanale per l'opportunità di gridare alla Liguria e al mondo che ci siamo e, al più presto, torneremo in scena" dichiara Edoardo Quistelli, bandiera del solidalizio artistico.

Il tutto con l'apporto del pubblico da casa mediante il numero verde 800640771 e gli immancabili interrogativi del Professore. Appuntamento su Primocanale e primocanale.it.