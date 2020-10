Autunno protagonista in Liguria: ecco vento, pioggia e spolverate di neve

GENOVA - Piove e le temperature sono decisamente calate. Tutto normale visto che siamo a metà ottobre e in pieno autunno. Caloriferi accesi a Genova e alla Spezia in anticipo così come deciso anche da altri comuni della Liguria. Dopo freddo e il sole delle ultime ore è tornata protagonista la pioggia. Fino a venerdì la regione sarà interessata da pioggia, temporali, vento e mare mosso.

Attenzione particolare per la giornata di giovedì quando l'ingresso da Nord di aria fredda potrà portare specialmente lungo i rilievi del centro-Levante fare la sua presenza la neve con spolverate attese intorno al 1000-1200 metri e anche possibili grandinate. La prima neve ha già fatto la sua comparsa nell'alta Val d'Aveto nella notte tra domenica e lunedì. Poi un miglioramento graduale per venerdì con ancora quale residua pioggia per poi arrivare a un sabato caratterizzato dalla presenza del sole e alcune nubi di passaggio.

LE PREVISIONI METEO ARPAL

MERCOLEDI' 14 OTTOBRE - Nuvolosità variabile, più compatta a Levante e nelle aree interne, con precipitazioni intermittenti anche temporalesche. Venti tra moderati e forti fino al mattino, dai quadranti settentrionali sul Centro Ponente, da quelli orientali a Levante; temporanea attenuazione nelle ore centrali e nuovo rinforzo da Nord in serata ovunque. Mare mosso sul Centro Ponente, tra molto mosso e mosso a Levante per onda da Sud-Ovest. Umidità su valori medio-alti. Segnalazioni di protezione civile: bassa probabilità di temporali forti, venti forti da Nord.

GIOVEDI' 15 OTTOBRE - Peggioramento dalle prime ore della notte con precipitazioni diffuse, in particolare sul Centro Levante, anche a carattere di rovescio o temporale. Possibili grandinate o spolverate nevose intorno ai 1000-1200 metri sui rilievi del centro-Levante, specie al mattino. Venti forti da Nord, nord-Ovest al mattino, temporanea attenuazione nelle ore centrali e nuovo rinforzo da Nord in serata. Mare da poco mosso a mosso sul Centro Ponente, mosso a Levante; aumento del moto ondoso in serata fino a molto mosso ovunque. Umidità su valori alti. Segnalazioni di protezione civile: piogge significative sul Centro Levante, venti forti da Nord.

TENDENZA PER VENERDI' 16 E SABATO 17 OTTOBRE - Venerdì ancora possibili deboli piogge residue con temperature in graduale aumento, venti moderati. Sabato caratterizzato da un deciso miglioramento delle condizioni meteo con cielo sereno e residua nuvolosità. Temperature stazionarie e venti deboli.