Autostrade: serata difficile sulla rete della Liguria, code e rallentamenti

GENOVA - Malgrado la sospensione dei lavori, la domenica sera sulle autostrade liguri resta problematica. Col passare delle ore e il rientro dalla giornata balneare si sono registrati contrattempi.

La coda più significativa ha raggiunto i 15 km sulla A10, nel tratto da Finale a Savona in direzione Levante. Sempre sulla A10 Code a tratti tra Celle Ligure e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. Code a tratti tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per traffico intenso.

Poco prima delle 19 un albero è caduto sulla A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest, in direzione del capoluogo. La pianta avrebbe danneggiato due auto. Il traffico è stato bloccato temporaneamente ed è ripreso su una corsia.

