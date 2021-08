Autostrade, scatta il primo controesodo della stagione: bollino rosso su A10 e A12

GENOVA - Ancora una giornata a rischio per quanto riguarda la percorribilità delle autostrade della Liguria. I lavori sulla A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra' hanno creato (se si esclude il lunedì) meno problemi rispetto a quanto pronosticato. Ma ora è il primo grande controesodo della stagione estiva a far temere il caos. Ultime ore di vacanze per molti turisti e liguri che hanno scelto di trascorrere le ferie lungo le riviere di Ponente e Levante.

Massima attenzione soprattutto a partire dal pomeriggio quando le previsioni danno traffico intenso con un bollino rosso sulla A10 e sulla A12 in direzione Genova. Traffico previsto anche in serata lungo le direttrici Nord di A26 e A7. Dai traghetti in arrivo al porto di Genova sbarcheranno circa 6mila mezzi in questa domenica mentre saranno 2,7mila tra auto, moto e camper che si imbarcheranno in direzione delle Isole.

Nella nottata tra domenica 22 e lunedì 23 agosto non sono previste chiusure notturne lungo le autostrade liguri.