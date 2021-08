Autostrade, bollino rosso su A10 e A12 ma sulla A7 c'è il cantiere-fantasma

GENOVA - Un imbuto per un cantiere che non sarebbe dovuto esserci. In questa prima domenica di controesodo con bollino rosso sulle autostrade la coda nel tratto ligure di A7 si è sviluppata a causa di un doppio cantiere in direzione Nord tra Genova Bolzaneto-Busalla-Ronco Scrivia.

Un doppio restringimento di carreggiata che in teoria non doveva esserci. Già perché l'accordo siglato tra Regione, Autostrade per l'Italia e ministero dei Trasporti prevede fino alla fine di settembre la sospensione dei cantieri lungo le autostrade liguri durante il weekend.

Decisione scritta nero su bianco anche sul sito di Autostrade per l'Italia: "Al fine di favorire gli spostamenti nei fine settimana si è stabilito, in accordo con la Regione Liguria ed il Ministero, di sospendere i cantieri maggiormente impattanti per tutti i weekend estivi, con rimozione dal pomeriggio di venerdì alle prime ore del lunedì, garantendo due corsie per senso di marcia. Sulle mappe sono riportati i cantieri attivi, anche in orario diurno, che possono avere maggiori effetti sulla viabilità". Alcuni cantieri, quelli più importanti restano. Ma alla voce A7 non risulta quello in direzione Nord bensì uno in direzione Genova tra Vignole e Busalla che scatterà però solo a partire da lunedì 23 agosto.

E infatti si legge sempre sul sito di Autostrade: "Nel tratto compreso tra Vignole e Busalla in direzione Genova tra i km 95+000 e 95+500 verrà installata una riduzione di carreggiata con la chiusura di una corsia su due disponibili, in modalità permanente da lunedì 23 agosto fino a venerdì 27 agosto 2021. Causa lavori di consolidamento scarpata".

Ma allora perchè c'è quel restringimento? Si tratterebbe di un 'cantiere non cantiere'. Il restringimento è definto infatti come segnaletiche di misure compensative che di domenica a partire dalle 12 e fino alla mezzanotte viene cancellato da un'ordinanza che impone il ripristino delle due corsie con limitazioni imposte solo per i mezzi con massa superiore alle 26 tonnellate. Di fatto però è un cantiere a tutti gli effetti che impone alle auto in movimento di incolonnarsi uno dietro all'altro. Poi da mezzogiorno di domenica in avanti la seconda corsia viene riaperta. Nel mezzo però si è formata la coda.

Da segnalare inoltre che per quanto riguarda le informazioni sui tempi di percorrenza la stessa Autostrade per l'Italia segnalava il bollino verde per la A7 in direzione Nord per la mattinata di domenica. E invece la coda si è formata proprio in quel punto. Sul sito di Autostrade campeggiavano le scritte 'coda di 2 km tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori' e 'coda di un km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori'. In mattinata la problematica è rientrata.

BOLLINO ROSSO - Massima attenzione soprattutto a partire dal pomeriggio quando le previsioni danno traffico intenso con un bollino rosso sulla A10 e sulla A12 in direzione Genova. Traffico previsto anche in serata lungo le direttrici Nord di A26 e A7. Dai traghetti in arrivo al porto di Genova sbarcheranno circa 6mila mezzi in questa domenica mentre saranno 2,7mila tra auto, moto e camper che si imbarcheranno in direzione delle Isole. Nella nottata tra domenica 22 e lunedì 23 agosto non sono previste chiusure notturne lungo le autostrade liguri.

LA SITUAZIONE - Primi rallentamenti già a partire dalle 10 circa in direzione Nord sulla A26. Code sulla A7 nelle tratte tra Genova Bolzaneto, Busalla e Ronco Scrivia per la presenza di due restringimenti. Code a tratti sulla A10 tra Borghetto Santo Spirito e Feglino in direzione Genova. Intorno a mezzogiorno segnalate ancora coda in A10 tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7 per traffico intenso. Sempre in A10 nel tratto gestito da Autofiori code a tratti tra Albenga e Feglino in direzione Genova causa traffico intenso. In A26 code a tratti tra il bivio A26/A10 e Masone per traffico intenso.