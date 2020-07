Autostrade liguri tra cantieri e turisti, ancora una domenica di code e disagi

GENOVA - Domenica di traffico lungo le autostrade della Liguria per la presena dei tanti turisti che nonostante il disastro autostrade hanno deciso di passare questo weekend di inizio luglio nelle località turistiche delle Riviere di Ponente e di Levante della Liguria.

I cantieri a macchia di leopardo, gli scambi di careggiata, i caselli chiusi rendono sempre più difficile viaggiare sulle autostrade della Liguria. Per chio si mette in moto da Lombardia e Piemonte i tabelloni informativi segnalano già con un laconico 'Liguria disagi' la situazione traffico e viabilità. A Sestri Levante, nei pannelli luminosi del Comune, campeggia la scritta che suggerisce per raggiunge Milano è consigliata la strada statale della Valfontanabuona.

RIENTRO E PREVISIONE TRAFFICO - Nel pomeriggio è atteso il rientro. Sotto osservazione le tratte della A10 Genova-Savona, tra Savona e l’allacciamento con la A26, verso Genova. La A12 Genova-Sestri Levante, tra Chiavari e l’allacciamento con la A7, verso Genova. La A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, tra l’allacciamento con la A10 e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce. La A7 Serravalle-Genova, tra l’allacciamento con la A12 e Busalla, verso Milano.

CASELLI CHIUSI - Sono chiuse in modalità continuativa: sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova; sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pra’, in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Arenzano sulla A12 la stazione di Rapallo, in uscita provenendo da Genova, dalle ore 8:00 alle ore 22:00 di domenica 5 luglio; sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Genova; -sulla A12 la stazione di Genova Nervi, in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene da Genova; sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce la stazione di Masone in entrata, fino a lunedì 6 luglio; si ricorda che è possibile l’ingresso ai soli mezzi di soccorso.

GLI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO:

Ore 11.45. A10 - Coda di 4 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori. A10 - Coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. A7 - Coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

Ore 10.30. A10 - Coda di 1 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori. A7 - Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.