Autostrade, la pioggia frena gli spostamenti ma i turisti accusano: "Cantieri ovunque"

GENOVA - Cantieri e code, è un mantra ormai per quanto riguarda le autostrade della Liguria. Il primo weekend in zona gialla per la gran parte del Paese regala la pioggia e solo questa limita in parte l'arrivo dei turisti lungo le località balneari delle Riviere di Ponente e Levante della Liguria. Ma nonostante questo non mancano le code e i disagi. Il primo maggio ha regalato anche incidenti con feriti.

Chi ha deciso nonostante il maltempo annunciato di passare il fine settimana in Liguria racconta di code e cantieri un po' ovunque che hanno fatto allungare, e non di poco, i tempi di percorrenza. Nulla di nuovo insomma lungo le autostrade liguri.

In questa domenica code già dalla mattina tra Genova Aeroporto e il bivio con la A26 per i perenni lavori che impongono lo scambio di carreggiata. code anche nel tratto tra Pra' e Pegli. E code anche in A26 per chi dal Piemonte è diretto verso la Liguria, il tratto interessato è sempre quello tra Ovada e Masone con gli incolonnamenti causati dai soliti immancabili lavori. Rallentamenti nel corso della mattinata anche in A12 tra Genova Nervi e Recco per lavori, rallentamenti che ben presti si sono trasformate in vere e proprie code. Nel pomeriggio massima attenzione per il rientro verso Piemonte e Lombardia dei turisti, situazione che potrebbe essere resa più complicata ancora oltre che dalla presenza dei cantieri e degli scambi di carreggiata anche dalla pioggia attesa.

Preoccupa e non poco la situazione in vista dell'avvio della stagione turistica. Il timore è che il caos autostrade possa penalizzare ancora la Liguria nelle scelte dei turisti. La Regione ha convocato un tavolo in videoconferenza con i responsabili delle concessionarie, per fare il punto sullo stato della rete, capire dove si possano accelerare i lavori e dove si possano dismettere i cantieri.