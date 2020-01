Autostrade, l'ingegnere del Mit: "Sul Rovena grave ammaloramento"

GENOVA - Il viadotto Rovena, allo svincolo di Genova Est in A12, presenta "un avanzato stato di ammaloramento". E' quanto riscontrato dall'ingegnere Placido Migliorino, il commissario straordinario per la sicurezza autostradale per la Liguria e il Piemonte del ministero dei Trasporti inviato dalla ministra Paola De Micheli. Migliorino ha ispezionato anche i viadotti Bisagno, Recco e Sori.

"Sul Rovena - ha spiegato il super esperto - abbiamo riscontrato calcestruzzo dilavato, armature ossidate, copriferro saltato, staffe rotte. Adesso faremo una serie di calcoli per capire se quello che abbiamo riscontrato può avere una incidenza sulla capacità portante. Se dovessero emergere problemi allora chiederemo ad Autostrade di adottare misure di mitigazione del rischio. Il nostro obiettivo è la sicurezza degli utenti prima di tutto: se c'è un dubbio, meglio adottare le misure necessarie". Il funzionario mercoledì mattina ispezionerà la A7 mentre giovedì sarà la volta dell'Autofiori Savona-Ventimiglia.