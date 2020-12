Autostrade e cantieri in Liguria, la settimana inizia con code verso Genova

GENOVA - Ancora una giornata di traffico intenso e code sul nodo autostradale genovese. A causa dei cantieri presenti nelle tratte autostradali liguri, lunghe code si sono formate da ponente in direzione del capoluogo ligure. In particolare gli incolonnamenti hanno raggiunto fino a 6 km sull'autostrada A10, nel tratto tra Pra' e Aeroporto in direzione Genova. E i lavori da giorni creano code anche sulla A12, in direzione del capoluogo.Si sono infatti registrati due chilometri di coda tra Recco e Nervi in direzione Genova.

E sempre a causa dei cantieri sulla A26 i veicoli vengono scortati dalla polizia stradale nel tratto tra Masone e Ovada in direzione nord, mentre sulla A7, abbiamo ancora veicoli sotto scorta nel tratto tra il bivio con la A12 e Genova Ovest per allagamenti. La rete autostradale della Liguria, sarà oggetto, hanno fatto sapere da Autostrade per l'Italia, di vari lavori e cantieri, almeno per il prossimo decennio. I liguri dovranno quindi abituarsi a soffrire i disagi lungo le autostrade ancora per anni, addirittura dieci come prospettato dal direttore di gestione Enrico Valeri (CLICCA QUI).

Un danno, per coloro che utilizzano la rete autostradale per motivi di lavoro, che viene stimato nell'ordine di un miliardo di euro. Cantieri che saranno sospesi durante le feste e in estate, dal 15 giugno al 15 settembre. Intanto la deputata di Italia Viva Raffaella Paita parla delle grandi opere: “Non posso che essere d'accordo con il dirigente del Mit Migliorino: la Gronda è un'opera fondamentale per garantire la sicurezza delle autostrade liguri" (LEGGI QUI).