Autostrade, domenica di controesodo in Liguria: altra giornata di rientro per i turisti

GENOVA - Altro weekend di controsesodo sulle autostrade della Liguria. Le vacanze al termine per molti portano i turisti a rientrare verso le proprie residenze. La giornata di domenica è inquadrata come bollino giallo con il traffiuco maggiore atteso lungo le direttrici Nord nella mattina e nel pomeriggio.

In Liguria attenzione alla situazione di A10 e A12 in direzione Genova e della A26, A7 e A6 in direzione Lombardia e Piemonte. Anche la A15 verso Parma resta sotto monitoraggio traffico. Le giornate piovose hanno portato comunque molti turisti ad anticipare la partenza. Nelle prime ore della mattina non si segfnalano particiolari criticità lungo le autostrade della Liguria.