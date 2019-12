Autostrade, centinaia di messaggi di supporto all'inchiesta di Primocanale

GENOVA - Sono centinaia i messaggi di assenso che sono arrivati alla redazione di Primocanale a seguito dell’inchiesta sulla situazione delle Autostrade e del discorso dell’editore Maurizio Rossi intervenuto telefonicamente in diretta (GUARDA IL VIDEO) . L’esasperazione e la preoccupazione dei liguri traspare dalle parole che ci state scrivendo in queste ore tramite Whatsapp al 3476766291 e via mail a redazione@primocanale.it.

Tanti i ringraziamenti dei nostri utenti: “La Liguria ha bisogno di persone come lui, senza paure!”. “D’accordissimo con l’editore Maurizio Rossi. Mi rivolgo al carissimo presidente Toti: lei e la sua giunta siete stati e sono certo sarete i migliori amministratori che la Liguria abbia mai avuto. Detto questo che Roma non riceva più un euro dalla Liguria finché non ristrutturino tutta la rete viaria ed anche ferroviaria della Regione, dal momento che la regione è in ginocchio e i cittadini in pericolo”. “Grandissimo Maurizio Rossi....commovente...sottoscrivo ogni parola: ha detto tutto quello che pensiamo noi cittadini”.

La rabbia è tanta: “Autostrade da anni non fa manutenzione e ruba letteralmente soldi e non solo, ha tolto la vita a 43 persone e distrutto famiglie. In un Paese serio i "dirigenti" pagherebbero i danni, qui invece vivono tranquilli e prendono pure un sacco di soldi di "buon'uscita"!!!! Ma dove siamo? È una vergogna. Grazie per il vostro servizio”, scrive Monica. "Autostrade dovrebbe risarcire tutti i cittadini della Valpolcevera...non hanno idea dei danni che hanno procurato ai cittadini. Non dovrebbero permettere l'entrata a Genova e nelle periferie, io abito in zona Bolzaneto e qui passano dei camion più grossi delle strade... Dovrebbero fare un punto fuori Genova dove i camion smistano su furgoni merci da portare in centro e periferie".

Proteste e segnalazioni da tutta la Liguria. “Sono mesi che la galleria in uscita a Busalla sulla A7 è ad una sola corsia!!!” (QUI L’APPROFONDIMENTO) , ma anche “Con la statale chiusa da due mesi tra Rossiglione e Ovada siamo a rischio isolamento” ricorda Massimo. Maurizio da Varazze, invece, è preoccupato perché “in A10 tra Pra’ e Arenzano in direzione Ventimiglia in galleria piove dal soffitto da almeno venti giorni e per questo si formano grosse pozzanghere sull’asfalto anche quando c’è bel tempo”. E dopo il crollo di una parte della volta nella galleria in A26 "Tutto il traffico riversato sul Turchino. Avete mai fatto Masone Voltri con la statale? Anche lì sai quando parti ma non sai quando arrivi". E ancora ci scrivete: "Dobbiamo far pagare i danni ad Autostrade, magari commissariandola. Promuovete una prova di forza ai caselli per richiedere la gratuità di tutta la rete autostradale ligure".

Per questo Primocanale sta raccogliendo i vostri commenti e raccontando le storie che ci state mandando dando spazio sul sito con approfondimenti. Raccontateci le vostre disavventure e i problemi riscontrati lungo le autostrade della Liguria all'indirizzo mail: redazione@primocanale.it