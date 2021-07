GENOVA - Una domenica di maltempo in Liguria ha ridotto il numero di arrivi lungo le località delle Riviere di Ponente e Levante. Ma il caos autostrade porta comunque conseguenze alla viabilità. Code per il rientro sulla A12 tra Recco e Genova Nervi per traffico congestionato. Qui si sono formati fino a 5 km di coda.

Coda sulla A10 tra Varazze e il bivio A10/A26 trafori per la presenza di lavori. Code e rallentamenti anche in A26 tra Genova e Masone.