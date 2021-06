Autostrade caos, cantieri e code in Liguria: gli aggiornamenti

GENOVA - Ancora una domenica di caos autostradale lungo la Liguria. Code per chi prova a raggiungere le mete turistiche delle riviere della Liguria. Seppur diminuiti durante il fine settimana diversi cantieri restano attivi restringendo le carreggiate e creando rallentamenti e code. Oltre a questo anche gli incidenti contribuiscono ad allungare i tempi di percorrenza.

GLI AGGIORNAMENTI:

ore 11.30 - A10 coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. Sempre in A10 rallentamenti di 1 km tra Andora e Albenga in direzione Italia causa Lavori. In A7 coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Sempre in A7 traffico rallentato tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori. In A7 al confine regionale coda di 2 km tra Isola del Cantone e Vignole Borbera per incidente.