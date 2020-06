Autostrade caos, cantieri e code: ancora una giornata di disagi in Liguria

GENOVA - L'incubo viabilità lungo le autostrade della Liguria prosegue. Anche nella mattina di oggi giovedì 18 giugno code e disagi sulle rete autostradale ligure. Sulla A10 tra Arenzano e il bivio per la A26 si è verificato un incidente che ha visto il coinvolgimento di quattro mezzi pesanti. I conducenti non hanno riportato ferite e sono riusciti a scendere autonomamente dai mezzi. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Multedo e Varazze per la messa in sicurezza dell'area.

Nel tratto in direzione Genova si sono formati 2 km di coda. Ma non è l'unico caso di difficoltà al traffico. Sulla A12 coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori. Sulla A12 coda di 1 km tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Est per lavori. Sulla A10 l'uscita di Arenzano è chiusa al traffico fino alle 19 di oggi giovedì 18 giugno provenendo da Ventimiglia per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Varazze.