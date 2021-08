Autostrade, agosto finisce in coda tra i cantieri: incolonnamenti per chilometri

GENOVA - Settembre alle porte e con esso tornano la scuola, il lavoro dopo le ferie e i cantieri sulle autostrade. Dopo un'estate movimentata da alcuni lavori improcrastinabili che hanno costretto liguri e turisti in lunghe code sulla A10 e sulla A7, adesso tutto il nodo genovese fa i conti con la viabilità disastrata a causa dei lavori in corso.

La situazione è parsa complicata fin dalla mattinata. Code sulla A12, dove i cantieri sono ricominciati, ma anche sulla A7 verso Milano, dove mai sono stati interrotti e ancora sulla A10, dove ancora una volta sono presenti restringimenti di carreggiata dovuti ai lavori. La Liguria questo martedì 31 agosto chiude il mese tra le code e lo slalom tra i restringimenti, gli scambi di carreggiata e le attese per spostarsi anche di pochi chilometri.

Nel pomeriggio ancora code fin da dopo pranzo, dove in A10 si sono raggiunti i 7 km di coda tra Spotorno e Albisola, a cui poi si vanno ad aggiungere altri 4 km in direzione Genova tra il Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori.

ORE 15:30 - Sulla A10 in direzione Genova coda di 4 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola causa lavori e coda di 3 km tra Celle Ligure e il bivio A10/Fine Complanare Savona per lavori.

In A12, invece, coda di 5 km tra Lavagna e Rapallo per lavori e coda di 2 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

ORE 14:30 - Sulla A10 in direzione Genova coda di 6 km tra Spotorno e Albisola in direzione Italia causa lavori e coda di 4 km tra il bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori. Coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

In A12, invece, coda di 5 km tra Lavagna e Rapallo per lavori e coda di 2 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

ORE 11:30 - Sulla A10 coda di 4 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori e coda di 4 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori. Sulla A12 coda di 2 km tra Chiavari e Rapallo per lavori e coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

ORE 10:30 - Sulla A10 coda di 4 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori e coda di 2 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori. Sulla A12 coda di 2 km tra Chiavari e Rapallo per lavori e coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori. Sulla A7 traffico rallentato tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori.

ORE 9 - Sulla A10 coda di 4 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. Sulla A7 coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Sulla A12 coda di 1 km tra Chiavari e Rapallo per lavori e in senso contrario coda di 2 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

ORE 8 - Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia coda di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. Sulla A7 Milano-Serravalle in direzione Milano coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Sulla A12 Genova-Rosignano marittimo in direzione Genova coda di 2 km tra Chiavari e Rapallo per lavori; in direzione Rosignano coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.