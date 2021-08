Auto elettriche, Liguria in progresso: 715 vetture a batteria e aumento del 12%

GENOVA - Auto elettriche, la Liguria è ancora in ritardo: soltanto 715 vetture nella nostra regione hanno propulsione a batteria. Ma la tendenza è promettente: aumento del 12% tra il 2019 e il 2020. Su circa 40 milioni di vetture circolanti in Italia, secondo i dati ACI solo 53.000 sono elettriche e la metà è immatricolata in due solo regioni: Trentino Alto Adige (12.421) e Lombardia (10.356).

Regione per regione, in Veneto si contano 4.166 auto elettriche, 3.886 in Piemonte, 1.032 in Friuli, 254 in Valle d'Aosta, 3.522 in Emilia Romagna. E ancora: 715 in Liguria, 5.165 in Toscana, 791 nelle Marche, 437 in Umbria, 489 in Abruzzo, 5.789 nel Lazio, 56 in Molise, 127 in Basilicata, 992 in Campania, 767 in Puglia, 317 in Calabria, 1.057 in Sicilia, 730 in Sardegna.

Le regioni che hanno aumentato in misura maggiore il numero di auto elettriche tra il 2019 e il 2020 sono la Valle d'Aosta (+42,8%), il Friuli Venezia Giulia (+22,1%) e il Trentino Alto Adige (+20,6%), seguite da Liguria, Lazio e Lombardia (+12%).