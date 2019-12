Auto e moto abbandonate a Genova, maxi rimozione: portati via 60 veicoli

GENOVA - Ben 60 mezzi in stato di abbandono rimossi dalle diverse zone della città. Maxi operazione da parte della polizia locale di Genova. I veicoli sono stati portati via e trasportati presso i centri di raccolta autorizzati per la successiva demolizione e radiazione, 33 sono motoveicoli, 23 autovetture e 4 autocarri. In due mesi il bilancio dell'attività parla di oltre 700 mezzi rimossi

Soddisfatto l'assessore alla Sicurezza Pubblica del Comune di Genova Stefano Garassino: "Un altro passo verso il recupero delle condizioni di decoro delle strade della città in tutti i quartieri. Per altri mezzi abbandonati sono in corso le non brevi procedure che consentiranno al Comune di portarle vie dal territorio. Siamo convinti che questo impegno, che si aggiunge ai controlli contro l'abbandono dei rifiuti ingombranti e alle telecamere che abbiamo installato e stiamo installando, e che servono a prevenire o perseguire anche abbandono di veicoli e di rifiuti, stia dando i suoi frutti e ne darà di ancora maggiori. Ringrazio la polizia locale per il costante impegno a favore dei genovesi e della vivibilità della città" conclude Garassino.

ECCO LE RIMOZIONI NELLO SPECIFICO -

- Distretto 1°, 13 veicoli - via Lagaccio, via Montanari, via Caffaro, sal. Provvidenza, via Ventotene, via Granello, via Mura del Prato, piazza Caricamento, via Brindisi.

- Distretto 2°, 11 veicoli- piazza Dinegro, via Carrea, via Gioberti, via Dino Col, via Albertazzi, via Digione, via Milano, via Santo Bertelli.

- Distretto 3°, 6 veicoli - via Oleandri, corso Sardegna, via Canevari, via Daneo, via Gradisca, via Fea.

- Distretto 4°, 3 veicoli - Lungo Bisagno Istria, via Geirato.

- Distretto 5°, 7 veicoli - via Romairone, via Oratorio Santo Stefano, via Giro del Vento, via Maritano, via Ravel, via Cechov, via Carnia.

- Distretto 6°, 6 veicoli - via Siffredi, via Bagnasco, via Nino Cervetto, via San Giovanni Acri, via R. Bianchi.

- Distretto 7°, 7 veicoli - via Laigueglia, via Acquasanta, via Finale, via Ungaretti, via 2 Dicembre 1944, via Murtola.

- Distretto 8°, 2 veicoli - via Magnaghi, via Finocchiaro Aprile.

- Distretto 9°, 5 veicoli - via dell'Arena, via Olivieri, Largo Belvedere Pomodoro, via Mogge.