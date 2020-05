Assistente civico, Bassetti: "Agli italiani non servono i guardiani"

GENOVA - "Gli italiani non hanno bisogno di guardiani, ne abbiamo già avuti abbastanza. Basta dirgli quello che devono o non devono fare invece di complicare le cose con plurime e diverse idee relativamente agli strumenti di protezione, dal distanziamento fisico alla mascherina" commenta all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Regione Liguria.

"Per uscire dall'impasse basta essere molto semplici: poche regole, chiare e condivisibili. Senza bisogno di avere i 'poliziotti' che ti dicono quello che non devi fare" conclude Bassetti parlando dell'ipotesi di una nuova figura, l'assistente civico, per sorvegliare il mantenimento del distanziamento sociale.