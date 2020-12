Arresti ex Autostrade, Castellucci senza scrupoli sulla vita degli utenti

GENOVA - "Emerge un quadro di totale mancanza di scrupoli per la vita e l'integrità degli utenti delle autostrade". A scriverlo sono i giudici del Riesame, il soggetto è Giovanni Castellucci ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. L'inchiesta portata avanti dalla procura e della guardia di finanza sulle barriere fonoassorbenti pericolose ha portato i giudici a scrivere nelle motivazioni nero su bianco l'assenza di scrupoli da parte di Castellucci.

Anche per gli altri indagati le motivazioni non sono certamente morbidi secondo quanto scritto dai giudici del Riesame. "Gli indagati hanno compiuto azioni ed omissioni relative praticamente a tutti i tipi e gli oggetti di manutenzione ed adeguamento nell'ambito della gestione delle autostrade". Quindi l'indicazione non è solo per quanto riguarda le barriere fonoassorbenti ma anche gallerie e viadotti. Parole che fanno ancora più ad effetto se si pensa all'altro capitolo legato ad Autostrade, quello della tragedia di ponte Morandi, al suo crollo e alla morte di 43 persone. Anche all'ora Castellucci era ad di Autostrade. In questo ultimo caso le fasi processuali seppur a rilento a causa dell'emergenza Covid stanno andando avanti.

Castellucci finito agli arresti domiciliari lo scorso 11 novembre si è visto revocare la misura interdittiva che rimane però in capo a un altro indagato: Michele Donferri Mitelli, ex responsabile delle manutenzioni di Autostrade che resta ai domiciliari. Ma se Castellucci da una parte si libera del peso degli arresti domiciliari dall'altro si trova con una nuova indagine a suo carico portata avanti dalla procura di Genova guidata da Francesco Cozzi, questa volta la questione è legata alla vicenda delle gallerie nata dopo il crollo di una parte della volta della galleria Bertè sulla A26 Genova - Gravellona Toce il 30 dicembre dell'anno scorso. Quella sera caddero oltre due tonnellate di cemento che solo fortunatamente non colpirono i mezzi in transito.

Il fascicolo sulle gallerie vede indagate una decina di persone tra le quali anche l'attuale direttore di tronco Mirko Nanni. Le accuse sono, a vario titolo, di attentato alla sicurezza dei trasporti e falso. Secondo gli investigatori del primo gruppo della guardia di finanza, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Pinto e dal sostituto Stefano Puppo, anche per le gallerie gli ex manager avevano fatto scarse manutenzioni per poter contenere i costi. Altro capitolo della vicenda autostrade in Liguria.