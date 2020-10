Ancora maltempo, allerta gialla sul centro-Levante e nelle valli dell'entroterra

GENOVA - Domenica di allerta meteo gialla sulla Liguria. Dopo i pensati danni causati dal maltempo nella giormnsta di venerdì soprattutto nel ponente (LEGGI QUI), saranno ancora la pioggia, il vento e il mare agitato i protagonisti di queste ore.

Il Levante ligure è in allerta gialla dalle 20 di sabato 3 ottobre mentre dalle 10 di domenica scatta l'allerta anche sul centro e nelle valli Scrivia, d'aveto e Trebbia. Allerta gialla che durerà salvo nuovi avvisi fino a mezzanotte. Risparmiato per ora il Ponente e il relativo entroterra (Zone A e D). Un nuovo passaggio perturbato con piogge e temporali anche forti che interesseranno un po’ tutta la regione, concentrandosi maggiormente sul centro Levante.

Forti preoccupazioni desta il ponte crollato ad Albiano Magra, in territorio toscano ma a ridosso di quello spezzino. Quel che resta del ponte è crollato nel sottostante fiume Magra, uno dei due osservati speciali durante le allerte meteo assieme al fiume Vara. Timore per la potenziale piena del fiume Magra e per i resti del ponte che si trovano ad oggi ancora lì come del resto uno dei due veicoli coinvolti nel crollo dell’8 aprile.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

DOMENICA 4 OTTOBRE: dalla tarda mattinata nuovo ingresso instabile con piogge diffuse e rovesci; quantità fino a significative sulla costa e le valli Scrivia, d'Aveto e Trebbia. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su centro-Levante e relativo entroterra, bassa sul resto della regione. Venti forti dai quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca 70- 80 km/h su tutte le zone. Mareggiate su tutti i settori, al mattino ancora intense sul centro-levante per onda lunga di Libeccio. Moto ondoso in parziale calo dal pomeriggio.

LUNEDI' 5 OTTOBRE: nelle prime ore della notte e fino al mattino alta probabilità di temporali forti o organizzati sul Levante, bassa probabilità sul centro e nelle valli Scrivia, d'Aveto e Trebbia. Fenomeni in esaurimento a partire da Ponente. Venti forti di Libeccio sul Ponente e sul Levante ligure con raffiche fino a 50-60 km/h, in attenuazione nel corso delle serata. Nuovo aumento del moto ondoso con mare localmente agitato sul Ponente, agitato sul centro-Levnate con mareggiate di Libeccio (periodo 7-8 sec.).