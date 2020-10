Ponente in ginocchio, danni per 30 milioni: firmata la richiesta per lo stato d'emergenza

VENTIMIGLIA - Frane, ponti crollati, strade interrotte, frazioni e paesi isolati, abitazioni senza luce e Ventimiglia che deve fare i conti con quanto lasciato dall’alluvione causata dall’esondazione del Roja.

La prima stima parla di danni per 30 milioni di euro per la Liguria. Ma il maltempo si è abbattuto pesantemente su tutto il Nord Ovest. Per questo è stata firmata dal presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, congiuntamente con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio la richiesta dello stato di emergenza indirizzata al presidente del Consiglio dei Ministri, Conte e al capo del dipartimento nazionale di Protezione civile Borrelli.

Durante la fase di allerta rossa si sono determinate esondazioni di torrenti, frane, un generale dissesto idro-geologico, mareggiate di elevata intensità con onde alte fino a 5 metri oltre a piogge con punte di 630 millimetri in 24 ore. La firma è avvenuta dopo i sopralluoghi nell'estremo ponente ligure, dove maggiori sono stati i danni, insieme a quelli riportati dalla Regione Piemonte in particolare nelle province di Cuneo, Vercelli, Biella, Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

SENZA ENERGIA ELETTTRICA - Circa 10mila utenze sono senza energia elettrica in Liguria a seguito della mareggiata, degli allagamenti e delle frane che hanno colpito la regione tra il 2 e il 3 ottobre. Secondo quanto riferito dalla Protezione civile, erano circa 20mila le utenze prive di energia nelle zone più colpite del Ponente e del Genovese. Enel ha annunciato che ne sono state ripristinate già oltre la metà. Circa 200 persone, tra tecnici e operativi, e circa 100 mezzi speciali "sono in azione senza sosta ma incontrano difficoltà per raggiungere le zone più colpite, soprattutto nelle aree montane e collinari del Ponente, dove alcuni comuni sono isolati da frane o smottamenti o possono essere raggiunti solo per vie tortuose", si legge in una nota. In molti casi i tecnici trovano cabine sommerse dall'acqua o colme di fango, linee danneggiate dal crollo di alberi. In molti altri casi non riescono invece a raggiungere le centraline per le frane.

CASO DIGA DEL ROJA - Ventimiglia la città più colpita. È proprio qui si accesa una polemica per quanto accaduto al Roja esondato nella notte tra venerdì e sabato. In corso infatti tutte le verifiche relative alle procedure dell’apertura della diga del Roya da parte dei francesi. Ma la questione è stata rapidamente chiusa da parte del Sindavo di Ventimiglia e del governatore Toti. “Che avrebbero aperto la diga sul fiume Roja è stato comunicato, ma stiamo approfondendo con il comandante della polizia locale, e chiederemo anche al Prefetto di verificare, se la procedura è andata come previsto. Bisogna comunque essere chiari: era allerta rossa e pioveva in modo impressionante, il fiume era davvero grande e verso l'una è iniziata l'esondazione" ha spiegato il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino. A seguito delle piogge eccezionali, le autorità francesi venerdì notte hanno aperto le dighe in alta val Roja, seguendo una prassi consolidata, per consentire il deflusso delle acque.

Anche il governatore della Liguria Giovanni Toti è intervenuto sulla questione: "I francesi aprono la diga per evitare che ceda. Certamente c'è una causa ed effetto, ma penso che fosse decisione inevitabile, della quale eravamo già stati avvertiti, ed era accaduto altre volte. Ovviamente se ci sono situazioni diverse, ci sono le autorità competenti e il ministero degli Esteri che se ne occupano. In questo caso sappiamo bene che esiste una chiusa sul fiume Roya e che quando le precipitazioni superano un certo limite, quella chiusa deve necessariamente rilasciare dell'acqua".

CARRELLO FERROVIARIO PER PORTARE AIUTI - Intanto va avanti la macchina dei soccorsi. Rfi ha annunciato che già a partire da questa domenica effettuerà tramite un proprio carrello ferroviario il trasporto di beni di prima necessità nei Comuni di Airole e Olivetta San Michele, in val Roja, isolati a causa del crollo della statale 20 in territorio italiano, dopo frazione Trucco, a Ventimiglia e di alcune frane scese sul versante francese, che rendono inagibile anche la linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Gli abitanti che vogliono raggiungere la costa sono infatti costretti a percorrere quasi quaranta chilometri, passando per l'entroterra francese. L'iniziativa avviene in accordo con i vigili del fuoco.