Alluvione, Giampedrone: "Sansa in stato confusionale, speso oltre un miliardo in difesa del suolo"

GENOVA - Non tarda ad arrivare la replica dell'assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone alle parole del consigliere Ferruccio Sansa. “E in evidente stato confusionale, ma prima di straparlare su temi di cui non conosce nulla dovrebbe almeno informarsi - spiega Giampedrone -. La pulizia di rivi e torrenti, in caso di eventi alluvionali epocali come quello appena verificatosi a Rossiglione, è totalmente irrilevante e continuare a ripetere la sua importanza mette in evidenza la sua ignoranza".

L'assessore puntualizza ancora: "In ogni caso, Sansa potrebbe almeno lo sforzo di informarsi e scoprire che la pulizia del reticolo idrografico minore è di competenza comunale, e su come Regione Liguria comunque sostiene i comuni e continua di anno in anno ad aumentare il loro finanziamento. Per contrastare il dissesto idrogeologico nel nostro territorio occorrono poi grandi opere strutturali, quelle che lui come signor no ha sempre contrastato. Non sa neppure, il confuso Sansa, che Regione Liguria negli ultimi anni ha investito oltre 1 miliardo di euro per opere di difesa del suolo, cifre mai viste prima. Non si ricorda poi, Sansa, degli anni in cui Genova soffriva ben più di oggi, o fa finta di non sapere degli investimenti sul Bisagno conclusi proprio quest’anno. È smemorato o in malafede, crediamo più la seconda ben conoscendo come ogni genovese le tragedie a cui è stata costretta la sua città negli anni passati. Sansa abbia dignità non tanto per gli altri, ma almeno per se stesso, e lasci perdere temi che non fanno altro che evidenziare i propri limiti e la differenza straordinaria attuata da questa giunta regionale, rispetto all’immobilismo del passato di cui lui si candida degno portavoce”.