Allerta meteo in Liguria, ecco dove le scuole resteranno chiuse lunedì

GENOVA - Peggiora il tempo in Liguria. La protezione civile regionale valutato l'ultimo bollettino meteo diramato da Arpal ha emesso l'allerta rossa sul Centro della Liguria a partire dalle ore 20 di domenica 20 ottobre. Allerta che diventa arancione a partire dalle 13 semrpe di domenica sul resto della Liguria.

Lunedì 21 ottobre scuole chiuse nei comuni del genovese e del savonese dove c'è l'allerta rossa quindi anche a Genova e Savona.

Per le scuole nei comuni in allerta arancione la decisione è del Comune. Ecco l'elenco in aggiornamento delle scuole chiuse in Liguria:

Alassio

Albissola

Busalla

Cairo Montenotte

Carcare

Casella

Chiavari

Crocefieschi

Isola del Cantone

Loano

Montoggio

Rapallo

Ronco Scrivia

Santa Margherita Ligure

Savignone

Savona

Valbrevenna

Varazze

Vobbia