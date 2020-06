Allerta gialla in Liguria, forti piogge nel savonese e rio Nimbalto ingrossato a Loano

LOANO - Forti piogge nel savonese in questa mattina in cui la Liguria si è risvegliata con l’allerta gialla. I primi segni del maltempo si sono visti nella zona di Loano, dove nell’ultima ora sono caduti 64 mm d’acqua secondo quanto rilevato da Omirl nella stazione di Verzi Loano.

Inevitabili le ripercussioni sui torrenti e i fiumi che si trovano nell’area, che vista l'ingente quantità d'acqua si sono rapidamente ingrossati, facendo preoccupare le persone residenti nel comune. Si sono verificati anche degli allagamenti in piazza del Pallone, vicino alla foce del torrente, per cui i vigili hanno bloccato la viabilità per circa un'ora, fino a quando non è defluita l'acqua dalla piazza, lasciando al suo posto il fango e causando qualche rallentamento.

E' scattata alle ore 6 l'allerta meteo gialla per piogge nelle zone di Centro Ponente della regione. Questa fase instabile dovrebbe perdurare fino alla mattinata di domani con possibili residui di rovesci. Alla luce delle valutazioni sulla situazione in atto e delle ultime uscite modellistiche Arpal ha prolungato per alcune zone l’allerta meteo gialla per temporali. Questa la nuova scansione:

DETTAGLIO ALLERTA METEO

Ponente ed entroterra di ponente (zone A, D) confermata chiusura allerta alle 20 di oggi, sabato 13 giugno

Centro ed entroterra di levante (zone B, E) allerta prolungata fino alle 8 di domani, domenica 14 giugno

Levante (zona C) allerta prolungata fino alle 11 di domani domenica 14 giugno

LA SITUAZIONE METEO - La Liguria è interessata da una nuova perturbazione che la attraverserà da Ponente a Levante. Da questa mattina sono in atto precipitazioni con intensità generalmente moderate, in particolare nel savonese; localmente, però, si sono registrati fenomeni temporaleschi di intensità forte o molto forte. I dati (aggiornati alle 13) segnalano la pioggia caduta alla stazione Omirl di Verzi Loano dove in un’ora la cumulata è stata di ben 91.6 millimetri (55.2 in 30 minuti, 33 in 15 e 13 in 5 minuti con una cumulata totale di 138.6 millimetri). Queste precipitazioni hanno provocato la fuoriuscita nella sezione a monte del torrente Nimbalto a Loano. Altre cumulate orarie di rilievo sono quelle di Colle del Melogno (64.8 millimetri), Mallare (40.2), Monte Settepani (39.0), Ferrania (37.4). Rovesci e temporali anche forti interessano ora il resto dell’entroterra savonese e l’imperiese mentre, nelle prossime ore, coinvolgeranno anche il centro della regione e, poi il Levante dove indugeranno fino alla tarda mattinata di domani, domenica 14 giugno. I fenomeni saranno, invece, in esaurimento a Ponente dalla serata di oggi, sabato 13.

LE PREVISIONI:

OGGI SABATO 13 GIUGNO: Il passaggio di una perturbazione porta rovesci e temporali forti e persistenti associati a precipitazioni di intensità generalmente moderata su AD in estensione nelle prossime ore alle restanti zone (BCE). I

quantitativi cumulati di pioggia a fine giornata saranno ovunque significativi ed i fenomeni saranno in esaurimento la sera a Ponente. Venti a tratti forti nelle ore centrali con raffiche da Sud, Sud-Est 50-60 km/h sui crinali di tutte le zone e sui capi esposti di A.

DOMANI DOMENICA 14 GIUGNO: Piogge, rovesci e temporali sul centro-Levante in esaurimento. Su BE le piogge cesseranno già nelle ore notturne ma la probabilità di rovesci e temporali forti resterà elevata fino alle prime ore del mattino; su C sono attese piogge moderate nella notte con cumulate complessive che raggiungeranno valori elevati e possibili rovesci o temporali forti fino alla tarda mattinata.

A GENOVA - "Raccomando ai genovesi massima prudenza in questo sabato di allerta gialla, attendiamo forti precipitazioni sul nostro territorio e abbiamo visto come nella precedente allerta siano bastate poche ore di temporali per creare difficoltà, specialmente in Valpolcevera". Il sindaco di Genova Marco Bucci ha lanciato un appello ai cittadini. "Saremo pronti con protezione civile e autospurghi nelle zone considerate più delicate", aggiunge. Per via del maltempo questo sabato non ci saranno i controlli del contingentamento sulle spiagge libere comunali, fuorché su quella di Voltri, che apre al pubblico per la prima volta, anche se parzialmente, dopo il ripascimento. "Domenica invece torneremo con il contingentamento anti Covid - conclude - consiglio a tutti di utilizzare la app che abbiamo messo a disposizione".