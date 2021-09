Alle 21 Viaggio in Liguria tra sport autunnali, curiosità e piatti della tradizione

FONTANIGORDA - Dopo l'avvio dello scorso mercoledì dall'alta Vallescrivia con innumerevoli spunti - tra questi il grido di due agricoltrici di Isola del Cantone sull'assenza di risorse economiche per chi inizia il lavoro nella terra (vedi intervista video sotto) - Viaggio in Liguria torna stasera con la seconda puntata della stagione televisiva: tre vallate nel menù con alta Valpolcevera, ancora qualche panorama di Vallescrivia e Valtrebbia.

Appuntamento alle 21 su Primocanale con il Cucinosofo Sergio Rossi attraverso un racconto che avrà origine dalla colazione sotto un santuario simbolo della genovesità per tratteggiare poi le innumerevoli occasioni di sport all'aria aperta - pesca, arrampicata, bicicicletta ed escursionismo - tra Lago Val Noci (nella foto) e sentieri dei dintorni di Rovegno.

Infine, spazio dedicato a Fontanigorda, con una storia fuori dal comune di un locale che pare essersi fermato agli anni settanta: qui la cucina della tradizione e lo sguardo al mondo con deliziosi pandolci spediti, addirittura in America.

Tutto? No, anche le difficoltà del momento legate alla pesca della trota, causa normative europee, nonchè gli investimenti per il ripopolamento del gambero da fiume. Infine, un po' di ironia legata a uno degli sport per antonomasia dell'appennino: il gioco delle bocce, nella versione classica o nella petanque. Sfida all'ultima bocciata in diretta tv per chiudere la puntata.