All'ospedale Micone di Genova ampliato lo spazio per l'oculistica

GENOVA - "Questo non è solo un segnale di ripartenza dopo l'emergenza post Covid ma è un segnale più complessivo della sanità visto che nei prossimi giorni saranno molte le strutture che verranno inaugurate con un piano di rinnovamento tecnologico che interessa tutta la regione". Lo ha detto il presidente ligure Giovanni Toti inaugurando l'ampliamento dell'oculistica dell'ospedale Padre Antero Micone di Sestri Ponente, diretta dal prof Fabio Giacomelli.

La struttura, che si colloca a livello nazionale per la chirurgia della cataratta, è anche l'unica in Liguria con una sala operatoria attiva dal lunedì al venerdì, al mattino e al pomeriggio. "Il reparto di Oculistica di Asl 3 - spiega l'assessore alla sanità, la vicepresidente Sonia Viale - è un'eccellenza non solo per il territorio anche perché attrae pazienti dal Piemonte. Questo reparto non si è mi fermato nemmeno durante l'emergenza, perché continuava a fare prestazioni urgenti, e oggi è stato ampliato e rinnovato dal punto di vista dei servizi e delle tecnologie". Tra le nuove apparecchiature, quindi, sono entrate in funzione un laser a "onda gialla" per le patologie della retina, che si aggiunge a quello utilizzato per il trattamento del glaucoma.

"Questo è un ospedale che ha una valenza importantissima per il quartiere e per la città - ha sottolineato il direttore generale di Asl 3, Luigi Carlo Bottaro -, uno dei primi in Italia. A completare l'investimento in tecnologia anche una Tac di ultima generazione, una risonanza magnetica e un mammografo. Macchine fondamentali per migliorare il servizio radiografico, diretto dal Dr. Paolo Caserza, che nel 2019 ha erogato 5.200 esami TC, 2.000 esami RM e 4.500 esami di mammografia.