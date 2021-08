Aggressione no vax, il presidente Toti: "Chiedo alle prefetture di non sottovalutare il fenomeno"

SANREMO - "C'è una parte di Italia che, ahimè, in modo totalmente irragionevole per quanto riguarda sicurezza e salute, in modo talvolta anche delinquenziale per certa propaganda e soprattutto per le minacce a persone che sono sulla prima linea del fronte, come il professor Bassetti, a cui occorre porre rimedio".

Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. Il governatore è intervenuto in merito alla recenti minacce ricevute dal dottor Matteo Bassetti, aggredito da un no vax, e al manifesto contro i vaccini affisso nei giorni scorsi davanti all'ospedale di Imperia.

"Chiedo alle prefetture, alle questure, al ministero degli Interni di non sottovalutare un fenomeno che mi auguro non degeneri - ha spiegato Toti - ma che certamente, per certa propaganda sui social, in qualche modo funge da cattivo maestro, magari per qualche mente più debole che può prendere sul serio talune farneticazioni circa i vaccini e dall'altra parte vorrei continuare a spiegare nel modo più corretto possibile che la vaccinazione sta salvando le vite di milioni di persone e l'economia di un Paese che si sta riprendendo".

"Ritengo che - ha concluso il presidente - con la massima determinazione si debba sia ovviamente convincere i più riluttanti, nel modo più corretto possibile, sia punire e reprimere tutte le manifestazioni che possono portare a una degenerazione di ordine pubblico".