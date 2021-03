Addio ad Armando Corso, fondatore dello storico Coro Monte Cauriol

GENOVA - Lutto nel mondo della musica popolare. A 91 anni è mancato Armando Corso, storico fondatore, direttore e armonizzatore del Coro Monte Cauriol. Poliedrico personaggio che aveva percorso una grande carriera a livello industriale (dirigente in Italsider e Italimpianti), accademico (ingegnere navalmeccanico, ha insegnato per molti anni come professore associato alla facoltà di Ingegneria dell'università di Genova), associativo (socio del Club Alpino dal 1956) e culturale.

Ancora studente di ingegneria, nel 1949 insieme con gli amici Gianni Pippo, Sergio Beccari e Renato Giovannini fondò il Coro Monte Cauriol di cui fu dall’origine direttore, arrangiando negli anni numerosi brani di canti di montagna diventati arrangiamenti classici.

Il Coro raggiunse in breve una fama nazionale e internazionale con concerti tenuti in varie sedi italiane e straniere. Il Coro prende nome dal Monte Cauriol, che si trova in Trentino, in Val di Fiemme, appartiene alla catena dei Lagorai, ed è conosciuto non tanto per la sua rilevanza alpinistica quanto per la sua importanza strategica durante la prima guerra mondiale e per la canzone che ispirò agli Alpini che ivi combatterono.

Negli anni il Cauriol ha inciso 14 album e allestito un repertorio di oltre 140 canti.

Negli anni successivi la sua instancabile energia nel campo musicale lo ha portato a creare nel 1980 il Coro Cinque Terre, nel 1982 i Mississipi Minnstrels, nel 2002 i Mississipi Mainstream Group.

Nel 2013 aveva ricevuto il Grifo d'Oro, massima onorificenza di competenza del Comune di Genova.