A6, si muove la frana: chiusa l'autostrada tra Savona e Altare

SAVONA - E' stata chiusa l'autostrada l'A6 tra Savona e Altare. I sensori della frana avvenuta domenica scorsa hanno rilevato alcuni lievi movimenti, quindi il tratto dell'A6 tra Altare e Savona è stato di nuovo chiuso per motivi precauzionali. A questo punto l'unica strada che collega il savonese con il Piemonte e strada del Col di Cadibona.

L'A6 è rimasta chiusa da domenica 24 novembre a venerdì 29 a causa della frana che ha fatto crollare il viadotto Madonna del Monte lungo la scarreggiata Nord. Dopo le verifiche del caso l'autostrada nel tratto è stata aperta con un doppio senso lungo la carreggiata Sud. Protezione civile e prefettura hanno messo a punto un sistema di monitoraggio della situazione. Nel punto della frana sono stati montati specifici sensori in grado di rilevare eventuali movimenti del costone franato la settimana scorsa.

AUTOSTRADA A26 - Si muove anche una grossa frana che si è verificata sulle alture di Genova Voltri, nella zona di Fabbriche, all'altezza di via Costa d'Erca. Sul posto i vigili del fuoco che monitorano la situazione. Nessuna riperrcussione per quanto riagurada la viabilità della autostrada. Sulla Liguria è in vigore l'allerta gialla per rischio idogeologico (LEGGI QUI).

AUTOSTRADA A10 - Autostrada dei Fiori ha deciso, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concedere uno sconto del 50% sul pedaggio nel tratto della A10 con entrata al casello di Finale Ligure e uscita al casello di Pietra Ligure e viceversa, a partire dal 2 dicembre. La decisione è stata assunta, anche sulla base delle richieste arrivate da amministrazioni e rappresentanti del territorio, per venire incontro ai disagi cui è costretta la cittadinanza savonese e ligure a causa degli eventi meteo che hanno determinato frane che limitano la circolazione sulla viabilità ordinaria tra i comuni di Finale Ligure e Pietra Ligure.